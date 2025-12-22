Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 22 декабря 2025Бывший СССР

Страна НАТО захотела помочь Украине с помощью белорусских удобрений

Министр обороны Литвы предложил помощь Киеву от доходов с белорусских удобрений
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил помощь Украине от доходов с транзита белорусских удобрений. О новой мере поддержки Киеву со стороны Вильнюса пишет LRT.

По его словам, при условии оказания давления на Литву власти республики могут рассмотреть транзит белорусских удобрений через порт Клайпеды — один из главных транспортных хабов страны.

«Почему бы не выделить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств?» — предложил Каунас. Однако, уточняет министр, сейчас этот сценарий сугубо гипотетический. В настоящее время в Литве действует запрет на транзит из Белоруссии.

10 декабря МИД Литвы вручил ноту протеста временному поверенному в делах Белоруссии. Вильнюс потребовал от Минска вернуть задержанные на границе грузовики. Инцидент произошел на фоне решения литовских властей закрыть границы с Белоруссией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Манекенщица года рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью

    Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok