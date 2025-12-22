Страна НАТО захотела помочь Украине с помощью белорусских удобрений

Министр обороны Литвы предложил помощь Киеву от доходов с белорусских удобрений

Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил помощь Украине от доходов с транзита белорусских удобрений. О новой мере поддержки Киеву со стороны Вильнюса пишет LRT.

По его словам, при условии оказания давления на Литву власти республики могут рассмотреть транзит белорусских удобрений через порт Клайпеды — один из главных транспортных хабов страны.

«Почему бы не выделить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств?» — предложил Каунас. Однако, уточняет министр, сейчас этот сценарий сугубо гипотетический. В настоящее время в Литве действует запрет на транзит из Белоруссии.

10 декабря МИД Литвы вручил ноту протеста временному поверенному в делах Белоруссии. Вильнюс потребовал от Минска вернуть задержанные на границе грузовики. Инцидент произошел на фоне решения литовских властей закрыть границы с Белоруссией.