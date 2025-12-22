Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 22 декабря 2025Экономика

Техногиганта наказали почти на 100 миллионов евро за злоупотребления

Ansa: В Италии Apple оштрафовали на более чем 98 миллионов евро
Кирилл Луцюк

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало компанию Apple на 98,6 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением. Об этом сообщило агентство Ansa.

Речь идет об отношениях техногиганта со сторонними разработчиками приложений для AppStore. Антимонопольщики выяснили, что компания, пользуясь своей «абсолютно доминирующей позицией» вынуждала разработчиков требовать специального разрешения на сбор данных в рамках политики App Tracking Transparency.

В конце апреля 2025 года сообщалось, что Европейская комиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов долларов за нарушение Закона о цифровых рынках. Оказалось, что Apple не выполнила обязательство разрешить разработчикам свободно информировать клиентов об альтернативных предложениях за пределами своего App Store. Компания в ответ посетовала, что европейские власти будто бы вынуждают ее бесплатно раздавать технологии.

Материалы по теме:
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

До этого, в марте, французская антимонопольная служба выяснила, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке с 2021 по 2023 год. Тогда речь шла о том, что техногигант установил на производимые им смартфоны функцию прозрачного отслеживания приложений, что затрудняло доступ к сторонним приложениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Худшей валюте Азии предсказали трудное начало 2026 года

    Гуф вернул себе права на культовый альбом

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok