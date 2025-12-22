В России раскритиковали озвученный в США призыв по переговорам с Украиной

Депутат Журова назвала призыв передать Украине Tomahawk неправильной политикой

Странно, когда люди хотят выбить из России мирное соглашение «Томагавками», считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на прозвучавший в Конгрессе США призыв передать Украине американские ракеты.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил главу Белого дома Дональда Трампа усилить давление на Москву «в случае отказа от нынешних мирных переговоров».

«Вмешиваться, лишние такие агрессивные вещи предлагать — это неправильно сейчас. Украина только пошла на утверждение хоть каких-то пунктов и вариантов, а сейчас опять их, с одной стороны, обнадеживать, а, с другой стороны, нас запугивать. Это неправильная точно политика ведения переговоров», — высказалась депутат.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине. Он также оценил переговоры в Майами как «продуктивные и конструктивные».