14:07, 22 декабря 2025

В России раскритиковали озвученный в США призыв по переговорам с Украиной

Депутат Журова назвала призыв передать Украине Tomahawk неправильной политикой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Handout / Reuters

Странно, когда люди хотят выбить из России мирное соглашение «Томагавками», считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на прозвучавший в Конгрессе США призыв передать Украине американские ракеты.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил главу Белого дома Дональда Трампа усилить давление на Москву «в случае отказа от нынешних мирных переговоров».

«Вмешиваться, лишние такие агрессивные вещи предлагать — это неправильно сейчас. Украина только пошла на утверждение хоть каких-то пунктов и вариантов, а сейчас опять их, с одной стороны, обнадеживать, а, с другой стороны, нас запугивать. Это неправильная точно политика ведения переговоров», — высказалась депутат.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине. Он также оценил переговоры в Майами как «продуктивные и конструктивные».

