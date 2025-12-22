В России раскритиковали озвученный в США призыв по переговорам с Украиной

Странно, когда люди хотят выбить из России мирное соглашение «Томагавками», считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на прозвучавший в Конгрессе США призыв передать Украине американские ракеты.
Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил главу Белого дома Дональда Трампа усилить давление на Москву «в случае отказа от нынешних мирных переговоров».
«Вмешиваться, лишние такие агрессивные вещи предлагать — это неправильно сейчас. Украина только пошла на утверждение хоть каких-то пунктов и вариантов, а сейчас опять их, с одной стороны, обнадеживать, а, с другой стороны, нас запугивать. Это неправильная точно политика ведения переговоров», — высказалась депутат.
До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине. Он также оценил переговоры в Майами как «продуктивные и конструктивные».