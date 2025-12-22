В Конгрессе США призвали «кардинально изменить правила игры» на Украине

Сенатор Грэм призвал передать Украине американские ракеты Tomahawk

США должны передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на условия мирного соглашения. С таким призывом выступил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает The New York Post (NYP).

В ходе своего интервью политик призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву «в случае отказа от нынешних мирных переговоров».

«Самое главное, конфискуйте суда, перевозящие российскую нефть, как это делается в Венесуэле. Если Россия откажется, нам нужно кардинально изменить правила игры, в том числе передать Украине ракеты Tomahawk. Я пойду ва-банк, если Россия скажет "нет"», — заявил сенатор.

Кроме того, Грэм выразил надежду, что Трамп подпишет законопроект, направленный на ужесточение антироссийских санкций.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине. Он также оценил переговоры в Майами как «продуктивные и конструктивные».