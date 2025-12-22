Реклама

Мир
19:20, 22 декабря 2025

Трамп отозвал 48 послов из разных стран

NYP: Администрация Трампа отзывает 48 американских послов, не уточняя причин
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об отзыве 48 американских послов, работавших в странах Африки, Азии, Восточной Европы, а также Центральной и Южной Америки. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

При этом причины таких кадровых изменений не называются. Уточняется, что затронутые перестановками дипломаты сохранят статус сотрудников дипломатической службы, а после возвращения в Вашингтон им будут предложены другие назначения.

«Это стандартная процедура в любой администрации. Посол является личным представителем президента, и президент имеет право добиваться того, чтобы в этих странах его представляли люди, продвигающие политику "Америка прежде всего"», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа приняла решение отозвать почти 30 дипломатов, которые занимают руководящие должности. Они получили письма, что срок их службы на занимаемых постах истечет в январе.

