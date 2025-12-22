Трамп отозвал 48 послов из разных стран

NYP: Администрация Трампа отзывает 48 американских послов, не уточняя причин

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об отзыве 48 американских послов, работавших в странах Африки, Азии, Восточной Европы, а также Центральной и Южной Америки. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

При этом причины таких кадровых изменений не называются. Уточняется, что затронутые перестановками дипломаты сохранят статус сотрудников дипломатической службы, а после возвращения в Вашингтон им будут предложены другие назначения.

«Это стандартная процедура в любой администрации. Посол является личным представителем президента, и президент имеет право добиваться того, чтобы в этих странах его представляли люди, продвигающие политику "Америка прежде всего"», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа приняла решение отозвать почти 30 дипломатов, которые занимают руководящие должности. Они получили письма, что срок их службы на занимаемых постах истечет в январе.