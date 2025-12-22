В деле об убийстве профессора-ядерщика из MIT появились неожиданные подробности

Times: Профессора MIT Лурейру мог убить стрелявший в Брауновском университете

Мотивом убийства профессора-ядерщика из Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру могло стать академическое соперничество. Подозреваемый в расправе Клаудиу Невес Валенте учился вместе с Лурейру в Высшем технологическом институте в Португалии, где они изучали физику. Позже Валенте учился в Университете Брауна, где он, предположительно, устроил стрельбу. Неожиданные подробности сообщила газета The Times.

Валенте был найден мертвым в ночь на пятницу в городе Салем в штате Нью-Гемпшир. Его подозревают в том, что 13 декабря он устроил стрельбу в Брауновском университете, в результате которой погибли два человека и еще девять были ранены, а через несколько дней он застрелил Лурейру. Правоохранители разыскивали Валенте почти неделю, отмечалось, что он «ловко заметал следы».

Информация об убийстве Лурейру появилась 16 декабря. Профессор погиб в результате нападения в собственном доме. 47-летний Лурейру был доставлен в местную больницу с огнестрельными ранениями, где он скончался. За несколько дней до этого в Брауновском университете устроили стрельбу.