Мир
15:54, 22 декабря 2025

В ЕК отказались подтверждать представительство Каллас в случае контактов с Россией

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл не стал подтверждать, что верховный представитель ЕС по иностранным делами и политике безопасности Кая Каллас будет представлять Евросоюз (ЕС) в случае возобновления диалога с Россией. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Я не буду спекулировать о том, кто может представлять ЕС на возможных будущих мирных переговорах», — ответил Жилл на соответствующий вопрос журналистов. Он отметил, что сам сценарий возобновления диалога пока остается гипотетическим.

В ЕК уклонились от прямого ответа, кому будет поручено вести возможные переговоры с Москвой от имени всего ЕС.

Жилл также рассказал, что ни один представитель ЕС не участвовал в переговорах по Украине, прошедших в Майами.

19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов. Отмечается, что администрация президента Франции планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшие дни.

