11:37, 22 декабря 2025Мир

В Китае ответили на захват США танкера с венесуэльской нефтью

МИД КНР осудил США за захват танкера с венесуэльской нефтью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Department Of Homeland Security / Reuters

Произвольный арест США судов других стран является серьезным нарушением международного права, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя захват Штатами танкера с венесуэльской нефтью. Его слова приводит РИА Новости.

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — сказал дипломат.

Линь Цзянь отметил право Венесуэлы самостоятельно развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами. Представитель китайского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что международное сообщество понимает и поддерживает позицию Венесуэлы в защите ее законных прав и интересов.

Ранее сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол заявил, что второй инцидент с захватом нефтяного танкера у Венесуэлы является провокацией и прелюдией к войне.

