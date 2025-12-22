В Конгрессе США назвали прелюдией к войне захват нефтяных танкеров у Венесуэлы

Сенатор Пол: Захват нефтяного танкера у Венесуэлы — прелюдия к войне

Второй инцидент с захватом нефтяного танкера у Венесуэлы является провокацией и прелюдией к войне. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, сообщает The Washington Post.

«Послушайте, в любой момент времени в мире существует 20-30 правительств, которые нам не нравятся, которые являются либо социалистическими, либо коммунистическими, либо нарушают права человека… но задача американского солдата не в том, чтобы быть мировым полицейским», — сказал политик, комментируя действия администрации США.

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на возможные разногласия с другими государствами, задача США не заключается в военном вмешательстве по любому поводу.

Напротив, республиканский сенатор Линдси Грэм заявил, что полностью поддерживает смену режима президента республики Николаса Мадуро «Дни Мадуро сочтены», — сказал он.

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы осудили захват Вооруженными силами США очередного танкера, перевозившего нефть, и его экипажа.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская армия будет задерживать все танкеры, выходящие из Венесуэлы до тех пор, пока глава южноамериканского государства Николас Мадуро не вернет все украденные американские активы.