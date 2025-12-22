В Кремле ответили на слова Вэнса о прорыве в переговорах по Украине

Москва надеется на получение разъяснения слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о прорыве в переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы, но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что он на данный момент не располагает информацией о том, что мог иметь в виду Вэнс, оценивая мирный процесс по Украине.

Ранее вице-президент США заявил о достигнутом прогрессе в переговорах по Украине, который, по его словам, заключается в открытом обсуждении всех связанных с ними вопросов.