Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 22 декабря 2025Экономика

В России изменились цены на жилье

«Циан»: Новостройки в России подорожали на 14 % за год
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За 2025 год новостройки в крупных городах России подорожали на 14 процентов. Средняя стоимость квадратного метра составила 186 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Циан».

Отмечается, что рост цен на новое жилье превысил темпы инфляции. Подорожание связано с включением в цену банковских комиссий или учетом затрат и рисков на продажи в рассрочку, а также высокой стоимостью строительства, изменением структуры предложения и ростом спроса после увеличения доступности ипотеки.

Сильнее всего квадрат подорожал в Севастополе — плюс 68 процентов, до 298,2 тысячи рублей, Набережных Челнах — плюс 43 процента, до 186,6 тысячи и Барнауле — плюс 38 процентов, до 196,8 тысячи. В Москве рост цен составил 29 процентов, до 489,6 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 21 процент, до 314,5 тысячи.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году новостройки подорожают на 13-15 процентов. «Такую динамику связываем с ожидаемым ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки и с изменением структуры предложения», — объяснил директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году продажи жилья многодетным семьям в России вырастут на 5-7 процентов год к году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ сделал заявление

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Умные дома для котов появились в России

    Турист был унесен внезапным течением во время купания в озере и не выжил

    Россиянам перечислили действия при повреждении машины фейерверком

    В Сети появился первый трейлер «Одиссеи» Нолана

    Миру предсказали дефицит продуктов

    Испанская принцесса нарушила традицию королевской семьи

    Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok