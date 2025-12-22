Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 22 декабря 2025Наука и техника

В России нашли способ в разы повысить эффективность борьбы с раком

Экзосомоподобные наночастицы в 10 раз повышают эффективность лечения рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ученые Сеченовского университета разработали технологию, которая позволяет почти в 10 раз повысить эффективность доставки противоопухолевых препаратов. Речь идет о новом способе загрузки лекарств в экзосомоподобные наночастицы: если раньше удавалось доставить лишь 5–9 процентов действующего вещества, то теперь этот показатель достигает 85 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Ключевая проблема бионанотехнологий заключалась в том, что существующие методы загрузки разрушали структуру наночастиц и резко снижали их терапевтический эффект. Команда Сеченовского университета в течение нескольких лет оптимизировала подход, позволивший сохранить свойства носителей и радикально увеличить количество доставляемого препарата. Это открывает возможность создавать более эффективные версии уже известных противоопухолевых лекарств.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Особое преимущество новой платформы — таргетная доставка. Экзосомоподобные наночастицы накапливаются преимущественно в опухолях и метастазах, снижая воздействие на здоровые ткани и системную токсичность. Это особенно важно для лечения онкологических заболеваний на поздних стадиях, где стандартная химиотерапия часто оказывается малоэффективной и тяжело переносится пациентами.

Эффективность технологии уже подтверждена в экспериментах на моделях рака молочной железы и меланомы — как на клеточных культурах, так и у животных. Сейчас исследователи определяют приоритетные клинические направления для перехода к доклиническим и клиническим испытаниям.

Ранее ученые показали, что ультразвук в сочетании с вибрирующими наночастицами может повышать эффективность химиотерапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США прошли переговоры американцев с украинскими и российскими представителями. Как стороны оценивают встречу?

    Банки серьезнее взялись за крупные переводы россиян. Что об этом известно

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Истребитель ВВС США перехватил самолет рядом с резиденцией Трампа

    В хлебе из магазина обнаружили спрятанные бритвенные лезвия

    В России нашли способ в разы повысить эффективность борьбы с раком

    Раскрыто число сбитых за неделю украинских беспилотников

    Орбан раскрыл последствия санкций Евросоюза против России

    Депутаты устроили драку на заседании по бюджету

    Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok