В России нашли способ в разы повысить эффективность борьбы с раком

Экзосомоподобные наночастицы в 10 раз повышают эффективность лечения рака

Ученые Сеченовского университета разработали технологию, которая позволяет почти в 10 раз повысить эффективность доставки противоопухолевых препаратов. Речь идет о новом способе загрузки лекарств в экзосомоподобные наночастицы: если раньше удавалось доставить лишь 5–9 процентов действующего вещества, то теперь этот показатель достигает 85 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Ключевая проблема бионанотехнологий заключалась в том, что существующие методы загрузки разрушали структуру наночастиц и резко снижали их терапевтический эффект. Команда Сеченовского университета в течение нескольких лет оптимизировала подход, позволивший сохранить свойства носителей и радикально увеличить количество доставляемого препарата. Это открывает возможность создавать более эффективные версии уже известных противоопухолевых лекарств.

Особое преимущество новой платформы — таргетная доставка. Экзосомоподобные наночастицы накапливаются преимущественно в опухолях и метастазах, снижая воздействие на здоровые ткани и системную токсичность. Это особенно важно для лечения онкологических заболеваний на поздних стадиях, где стандартная химиотерапия часто оказывается малоэффективной и тяжело переносится пациентами.

Эффективность технологии уже подтверждена в экспериментах на моделях рака молочной железы и меланомы — как на клеточных культурах, так и у животных. Сейчас исследователи определяют приоритетные клинические направления для перехода к доклиническим и клиническим испытаниям.

