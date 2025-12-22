Реклама

10:40, 22 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали подрыв генерал-лейтенанта в Москве

Депутат Колесник: Виновных в подрыве генерала в Москве нужно уничтожить на месте
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подрыв автомобиля генерал-лейтенанта в Москве — это террористический акт, произведенный, скорее всего, Украиной, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что причиной взрыва автомобиля Kia Sorento на Ясеневой улице на юге Москвы стало самодельное взрывное устройство (СВУ). По предварительной информации, СВУ заложили под днище машины.

Колесник предположил, что СВУ было изготовлено и передано через украинскую агентуру, которая работает в России. Он отметил, что преступники действовали нагло и российским спецслужбам надо профилактировать такие происшествия.

«Надо выявлять и уничтожать всю цепочку тех, кто проводил операцию, Я думаю, их и не надо в плен брать, а просто уничтожать на месте, как это с террористами и делают. Чтобы человек, идущий на это преступление, понимал, что он в живых не останется ни при каких обстоятельствах», — сказал Колесник.

Депутат отметил, что погибший был серьезным человеком в структуре Вооруженных сил России. Поэтому, по его словам, за него надо ответить не только средствами спецслужб, но и военными.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в районе 07:00 22 декабря после того, как в машину сел водитель и начал движение. Следователи возбудили уголовное дело.

