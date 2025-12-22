В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

Депутат Журова: Переговоры Путина и Макрона могли бы начаться по телефону

Возможные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона могли бы пройти в формате телефонного разговора, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также позитивно оценила готовность европейского лидера к восстановлению контактов.

«Макрон однозначно хочет быть главным в Европе по украинскому урегулированию. Хочет быть тем, кто смог договориться с Путиным. Конечно, надо было раньше начинать это делать, и попытки были, но неудачные, — напомнила Журова. — Путин готов к любому диалогу. Если кто-то засчитает это в свои победы — неважно, главное, чтобы это помогло делу».

Депутат предположила, что восстановление диалога лидеров стран могли бы начаться с телефонного разговора. Она также отметила, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в принципе стал достаточно активным.

«Наверное, сначала это будет телефонный разговор. Путин и Макрон ведь уже разговаривали летом. Правда, потом опять были встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и разные обнадеживающие его обещания, — сказала политик. — Но переговоры, консультации разных сторон сейчас идут очень активно. Возможно, к Рождеству 25 декабря удастся определить какие-то рамки будущего соглашения».

Ранее, 19 декабря, Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов. Отмечалось, что администрация президента Франции планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшие дни.