Россия
18:16, 22 декабря 2025Россия

В России захотели создать новый стандарт выдаваемых при рождении документов

В Госдуме предложили создать новый стандарт документов на новорожденного
Елена Торубарова
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России захотели создать новый стандарт выдаваемых при рождении документов. С инициативой выступила группа депутатов Госдумы, передает РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, на сегодняшний день процесс получения полного пакета документов на новорожденного происходит с бюрократическими сложностями. В частности, для получения штампа о гражданстве России требуется личное взаимодействие с сотрудником МВД. Оформление документа о регистрации по месту жительства и полиса обязательного медицинского страхования также требуют очного присутствия.

В этой связи в России предложили оформлять полный пакет документов на новорожденного непосредственно в родильном доме до момента выписки матери и ребенка. Речь идет о таких документах, как свидетельство о рождении, регистрация по месту жительства, подтверждение гражданства Российской Федерации, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Ранее в России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению. Речь шла об электронной подаче заявления на получение документа.

