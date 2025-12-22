Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 22 декабря 2025Россия

В российском городе ребенок разбил голову в Burger King

В Ижевске ребенок разбил голову о торчащий шуруп в детской комнате в Burger King
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Ижевске ребенок разбил голову о торчащий шуруп в детской комнате в ресторане быстрого питания Burger King. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел во время ожидания заказа. Семилетний мальчик играл в детской комнате с другими детьми, когда ударился головой о металлический шуруп, который якобы был без какой-либо защитной накладки.

Как отмечает канал, у ребенка образовалась кровоточащая рана. Отец сразу отвез сына в больницу, где у него диагностировали поверхностную травму головы.

В заведении произошедшее на данный момент никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в игровую комнату торгово-развлекательного центра «Рио» в Москве не пустили восьмилетнего мальчика с детским церебральным параличом, передвигающегося при помощи ходунков. Инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok