В российском городе семилетнего ребенка нашли раздетым на морозе

В Саратове семилетнего ребенка нашли раздетым на остановке на морозе

В Саратове семилетнего ребенка нашли раздетым на автобусной остановке на морозе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Горожане заметили мальчика, одетого не по погоде. Они вызвали сотрудников полиции.

Чтобы спасти ребенка от переохлаждения, оперативники сразу же отвезли его в теплое помещение ближайшего отдела полиции. Туда они вызвали бригаду скорой помощи.

Удалось установить, что первоклассник сбежал из дома, пока его мать спала. Россиянка вернулась с ночной смены и не заметила ухода сына. В прошлом семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

До этого стало известно, что в поселке под Миассом Челябинской области школьники заставили 12-летнюю девочку с отставанием в развитии раздеться догола на морозе и насильно сняли ее в кино для взрослых.