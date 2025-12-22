Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:43, 22 декабря 2025Россия

В российском городе семилетнего ребенка нашли раздетым на морозе

В Саратове семилетнего ребенка нашли раздетым на остановке на морозе
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Саратове семилетнего ребенка нашли раздетым на автобусной остановке на морозе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Горожане заметили мальчика, одетого не по погоде. Они вызвали сотрудников полиции.

Чтобы спасти ребенка от переохлаждения, оперативники сразу же отвезли его в теплое помещение ближайшего отдела полиции. Туда они вызвали бригаду скорой помощи.

Удалось установить, что первоклассник сбежал из дома, пока его мать спала. Россиянка вернулась с ночной смены и не заметила ухода сына. В прошлом семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

До этого стало известно, что в поселке под Миассом Челябинской области школьники заставили 12-летнюю девочку с отставанием в развитии раздеться догола на морозе и насильно сняли ее в кино для взрослых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта предварительная причина взрыва автомобиля в Москве

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Россияне стали реже ходить в ТЦ

    Мужчина поймал маленькую рыбу и побил 35-летний рекорд

    Очевидец описал состояние пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

    «Самый сексуальный учитель математики» снялся обнаженным в душе

    Блогер описал отношение китайцев к русским туристам словами «думают, что ты из Казахстана»

    На Западе предрекли сложности Макрону из-за слов о Путине

    Россиянин закопал тещу на кладбище домашних животных и набрал на нее кредиты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok