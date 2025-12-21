В США судьбу пожилых американцев назвали важнее Украины

Вэнс: Для администрации Трампа пожилые американцы важнее Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о предоставлении американской помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Вэнс назвал судьбу пожилых американцев важнее Украины. Об этом он высказался на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Аризона.

«Мы помогаем вышедшим на пенсию пожилым американцам, в том числе упраздняя налог на социальное страхование, потому что мы верим в необходимость отдать дань уважения вашим отцам и матерям, а не отправлять все их средства на Украину», — подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов.

В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за ситуации с коррупцией на Украине. По ее словам, Трамп убежден, что там злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков.