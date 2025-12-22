Реклама

Бывший СССР
23:28, 22 декабря 2025

В центре Киева устроили массовую драку со стрельбой

«Страна.ua»: Иностранцы устроили массовую драку со стрельбой в центре Киева
Марина Совина
Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Иностранцы устроили массовую драку со стрельбой в центре Киева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 22 декабря. Участниками драки стали более десяти человек. Причина конфликта неизвестна.

По данным издания, несколько человек пострадали, в том числе один военнослужащий.

Ранее в Киеве произошла драка между военным и женщинами, слушавшими русскую музыку. Сообщалось, что зачинщиком конфликта оказался санитарный инструктор из городского территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата).

