21:41, 21 декабря 2025Россия

В Запорожской области без света остались более 10 тысяч человек

Балицкий: Более 10 тысяч человек в Запорожской области остались без света
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

В Запорожской области свет пропал в домах более 10 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram, отметив, что, по предварительным данным, причиной этому стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В Каменке-Днепровской, Благовещенке и Днепровке Каменско-Днепровского муниципального округа отсутствует электроснабжение — без электричества остались 10 587 абонентов», — написал глава региона.

Он добавил, что специалисты начнут восстановительные работы как только будет стабилизирована ситуация. Пока что в регионе сохраняется опасность повторных ударов.

Вечером 20 декабря аналогичная ситуация сложилась в Курской области — тогда из-за ударов ВСУ без света остались пять тысяч человек.

