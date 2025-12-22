Реклама

Мир
13:35, 22 декабря 2025Мир

Вэнс заявил об обсуждении на переговорах одной из главных целей СВО

Вице-президент Вэнс: Статус русскоязычных на Украине обсуждался на переговорах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта обсуждался вопрос статуса русскоязычных на Украине. Об этом он рассказал в интервью порталу UnHerd.

«Были и другие вопросы (...). Кто контролирует атомную электростанцию (Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) — прим. «Ленты.ру»)? Может ли она контролироваться совместно? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами? Что в итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине?» — указал политик.

Также он сообщил, что украинские власти в частном порядке признают, что рано или поздно потеряют оставшуюся под их контролем часть Донецкой народной республики (ДНР).

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что одной из главных целей специальной военной операции (СВО) является защита русскоязычных, проживающих на Украине. Он добавил, что Москва также намерена защищать русский язык и традиционные ценности.

