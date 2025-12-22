Реклама

17:49, 22 декабря 2025Мир

Вице-президент США официально предложил поесть дерьма

Вице-президент Вэнс: Любой, кто нападает на мою жену, может поесть дерьма
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил поесть дерьма тем, кто оскорбляет его супругу Уши Вэнс. Об этом он заявил в интервью порталу UnHerd.

«Любой, кто нападает на мою жену, будь то [бывший пресс-секретарь Белого дома] Джен Псаки или [ультраправый активист] Ник Фуэнтес, может пойти есть дерьмо. Это моя официальная позиция как вице-президента Соединенных Штатов», — сказал политик.

Ранее Вэнс подвергся критике со стороны представителей индийской диаспоры за слова о своем желании обратить супругу в христианство.

До этого экс-спикер Белого дома Псаки пошутила, что жене Вэнса следует «моргнуть четыре раза», если она якобы хочет «спастись» из брака. Вице-президент, в свою очередь, заявил, что считает эту шутку позорной.

