15:58, 22 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на готовность стран ЕС отправить войска на Украину

Депутат Журова: Если РФ заключит мирное соглашение, оно точно не будет нарушено
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Если Россия заключит мирное соглашение по Украине, оно точно не будет нарушено, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны готовы отправить войска на Украину в случае нарушения Россией условий мирного соглашения.

«А с чего оно должно быть нарушено? Если уж мы его заключим, то точно нарушено оно не будет. Они все переживают, что на них нападут? В этом смысле наш президент много раз говорил, что никто на вас нападать не собирается. Они сами себе придумывают, это опять же им нужно. Взнос в НАТО никто же не отменял, поэтому им нужно говорить людям, что мы тут еще войска держим наготове на случай, если вдруг такая агрессивная Россия на нас захочет напасть», — отреагировала депутат.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление «коалиции желающих» о возможной отправке войск на Украину. По его словам, позиция Москвы по данному вопросу была сформулирована президентом России Владимиром Путиным. Песков подчеркнул, что она абсолютно последовательна и понятна.

    В России отреагировали на готовность стран ЕС отправить войска на Украину

