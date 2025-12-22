В России отреагировали на готовность стран ЕС отправить войска на Украину

Депутат Журова: Если РФ заключит мирное соглашение, оно точно не будет нарушено

Если Россия заключит мирное соглашение по Украине, оно точно не будет нарушено, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны готовы отправить войска на Украину в случае нарушения Россией условий мирного соглашения.

«А с чего оно должно быть нарушено? Если уж мы его заключим, то точно нарушено оно не будет. Они все переживают, что на них нападут? В этом смысле наш президент много раз говорил, что никто на вас нападать не собирается. Они сами себе придумывают, это опять же им нужно. Взнос в НАТО никто же не отменял, поэтому им нужно говорить людям, что мы тут еще войска держим наготове на случай, если вдруг такая агрессивная Россия на нас захочет напасть», — отреагировала депутат.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление «коалиции желающих» о возможной отправке войск на Украину. По его словам, позиция Москвы по данному вопросу была сформулирована президентом России Владимиром Путиным. Песков подчеркнул, что она абсолютно последовательна и понятна.

