Забота о себе
06:00, 22 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предостерег от опасных ошибок в бане

Физиолог Калюжный: Новогоднее посещение бани не должно быть испытанием здоровью
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: KELENY / Shutterstock / Fotodom

Новогоднее посещение бани может быть полезным при соблюдении принципов дозированной тепловой нагрузки, а не испытания на выносливость, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредил, что перед посещением бани нужно оценить свое самочувствие. Лихорадка, признаки ОРВИ, обострение хронических заболеваний, нестабильное артериальное давление являются основанием остаться дома, считает он.

«Режим парения: 2–3 захода по 5–10 минут, начинать с нижней полки, выбирать умеренную температуру и влажность. Между заходами необходим отдых 10–15 минут в спокойном режиме. Охлаждение должно быть постепенным. Резкие контрастные процедуры (ледяной душ, купание в холодной воде) допустимы только для подготовленных людей; при склонности к повышенному давлению и сердечно-сосудистым реакциям их следует исключить», — посоветовал Калюжный.

Физиолог отметил, что употребление алкоголя до, во время и сразу после бани недопустимо, поскольку увеличивает риск обезвоживания, нарушения терморегуляции и сердечно-сосудистых осложнений. Также запрещается париться через силу, находиться в парной в одиночку, и игнорировать симптомы неблагополучия.

Повод немедленно прекратить процедуру: головокружение, тошнота, потемнение в глазах, выраженная одышка, боль или сдавление в груди.

Александр КалюжинФизиолог

«В таких случаях следует выйти, перейти в прохладное помещение, восстановить питьевой режим; при сохранении симптомов - обратиться за медицинской помощью», — заключил врач.

Ранее физиолог Александр Калюжин предупредил об опасности безалкогольного пива. По его словам, в нем содержится большое количество сахара, который приведет к ожирению.

