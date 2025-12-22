Реклама

10:30, 22 декабря 2025Забота о себе

Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

Врач Кондрахин: Сочетание «Виагры» с алкоголем вызывает резкое падение давления
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Сочетание некоторых лекарств с алкоголем может привести к жизнеугрожающим последствиям, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. Запрещенные к приему со спиртным препараты он перечислил в беседе с NEWS.ru.

По словам Кондрахина, в новогодние праздники стоит с особой осторожностью принимать лекарства от невротических и психических расстройств, поскольку они очень плохо совместимы со спиртным. Также он предостерег от сочетания алкоголя с обезболивающими, поскольку спиртное усиливает их расслабляющий эффект. Особенно, добавил врач, опасен одновременный прием спиртного и парацетамола.

«В праздники многие мужчины любят перестраховаться "Виагрой". Влияющие на потенцию препараты несовместимы с алкоголем, потому что они могут вызвать резкое падение давления», — говорит Кондрахин. Опасно запивать спиртным и антибиотики. Эти препараты теряют эффективность и создают непосильную нагрузку на печень, обратил внимание он.

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о неочевидной опасности мандаринов. По ее словам, для сохранения товарного вида цитрусовые фрукты обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.

    Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

