Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

Врач Кондрахин: Сочетание «Виагры» с алкоголем вызывает резкое падение давления

Сочетание некоторых лекарств с алкоголем может привести к жизнеугрожающим последствиям, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. Запрещенные к приему со спиртным препараты он перечислил в беседе с NEWS.ru.

По словам Кондрахина, в новогодние праздники стоит с особой осторожностью принимать лекарства от невротических и психических расстройств, поскольку они очень плохо совместимы со спиртным. Также он предостерег от сочетания алкоголя с обезболивающими, поскольку спиртное усиливает их расслабляющий эффект. Особенно, добавил врач, опасен одновременный прием спиртного и парацетамола.

«В праздники многие мужчины любят перестраховаться "Виагрой". Влияющие на потенцию препараты несовместимы с алкоголем, потому что они могут вызвать резкое падение давления», — говорит Кондрахин. Опасно запивать спиртным и антибиотики. Эти препараты теряют эффективность и создают непосильную нагрузку на печень, обратил внимание он.

