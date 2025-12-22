Реклама

17:03, 22 декабря 2025Силовые структуры

Выбившим глаз чемпиону России и Европы по боксу вынесли приговор

СК: Семеро крымчан получили сроки за избиение чемпиона России и Европы Двали
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд вынес приговор семерым жителям Феодосии за избиение чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, который из-за полученных травм лишился глаза. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Крымчане признаны виновными в применении насилия, им назначено наказание на сроки от 1,5 до 3 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Суд и следствие установили, что ранним утром 28 июля 2024 года 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ на набережной Феодосии заступились за прохожего, которого избивала группа мужчин. Сотрудники ФСБ и МВД задержали девять участников массовой драки. Они признали свою вину.

Уголовные дела в отношении двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.

Двали рассказывал, что они с другом стали свидетелями драки. «Несколько человек избивали парня, мой приятель Женя начал одного из них оттаскивать и пытаться успокоить, и тут неожиданно вокруг нас появилась толпа, человек десять. После этого со всех сторон полетели удары», — заявил Двали. Боксер добавил, что глаз ему выбили, предположительно, кастетом. Он перенес три операции, но улучшения нет. Двали отметил, что хотел бы продолжить карьеру, но пока об этом речи не идет.

