11:12, 22 декабря 2025Силовые структуры

Взорванный в Москве генерал-лейтенант ВС РФ Сарваров внесен в список сайта «Миротворец»

Убитый генерал-лейтенант Сарваров был внесен в список сайта «Миротворец»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) России генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший в результате подрыва автомобиля на парковке во дворе жилого дома Москвы, был внесен в список украинского сайта «Миротворец», который заблокирован на территории России. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

«На сайте украинского ресурса Сарварова называют "российским военным преступником". Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названа датой "ликвидации"», — сообщает агентство.

В понедельник, 22 декабря, произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома в Москве. Выяснилось, что в машине находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Военнослужащий получил множественные осколочные ранения, серьезные травмы ног и перелом лицевой кости, а также контузию. Позже Следственный комитет (СК) России сообщил о смерти Сарварова. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, автомобиль военного могли взорвать самодельным взрывным устройством (СВУ). На данный момент эксперты выясняют, что именно взорвалось в машине.

