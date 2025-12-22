Реклама

07:15, 22 декабря 2025Спорт

Загитова поделилась фотографиями в ультракоротком платье

Алина Загитова поделилась фотографиями в ультракоротком платье
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новые фотографии в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка снялась в ультракоротком желтом платье. На фотографиях фигуристка лежит и стоит на диване. Где сделаны снимки — не уточняется.

Ранее Загитова выступила на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ТЭС) с энергоблоком «Академик Ломоносов» на берегу Северного Ледовитого океана на Чукотке. До нее никто из фигуристов не выступал в таком месте. Достижение Загитовой было зафиксировано представителем Книги рекордов России прямо на палубе.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане.

