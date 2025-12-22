Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 22 декабря 2025Силовые структуры

Заместителя российского военного прокурора потребовали арестовать

Заместителя военного прокурора Петербурга Купкенова задержали по делу о взятке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские следователи вышли в суд с ходатайством об аресте заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, речь идет о подполковнике юстиции Ильшате Купкенове, подозреваемом в получении взятки. Помощника прокурора задержали и доставили в Москву. Вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения на время расследования уголовного дела рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд.

Ранее в Москве к семи годам колонии и штрафу в три миллиона рублей приговорили бывшего начальника вещевого управления Минобороны России полковника запаса Владимира Демчика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Оставившая четверых детей в квартире россиянка попала под следствие

    Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом в российском регионе

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok