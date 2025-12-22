Заместителя российского военного прокурора потребовали арестовать

Заместителя военного прокурора Петербурга Купкенова задержали по делу о взятке

Российские следователи вышли в суд с ходатайством об аресте заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, речь идет о подполковнике юстиции Ильшате Купкенове, подозреваемом в получении взятки. Помощника прокурора задержали и доставили в Москву. Вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения на время расследования уголовного дела рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд.

