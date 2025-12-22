Зеленский назвал сроки объявления итогов переговоров с США

Зеленский: Детали переговоров с США будут обнародованы в ночь на 23 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что детали переговоров украинской и американской делегаций в Майами будут обнародованы в ночь на 23 декабря. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Сейчас возвращается наша группа из Майами. Она будет ночью предоставлять детали. (...) Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально. Но этот план есть», — рассказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что представители США продолжат переговоры с делегацией России, после чего проинформируют Киев об их итогах.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица сообщил, что переговоры между представителями Украины и США в Майами, прошедшие 20 декабря, зашли в тупик. Отмечается, что встреча делегаций двух стран не привела к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта.