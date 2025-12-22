Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:52, 22 декабря 2025Культура

Жена Бари Алибасова высказалась о состоянии продюсера

Жена продюсера Бари Алибасова опровергла сообщения о его проблемах со здоровьем
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Супруга продюсера Бари Алибасова Елена Калинина опровергла сообщения об ухудшении его состояния. Ее комментарий передает «Абзац».

По словам Калининой, медиаменеджер занят работой над новыми проектами и чувствует себя хорошо. Жена музыканта подчеркнула, что он давно соблюдает определенную диету, которую нарушает только по праздникам. «Салат оливье и всякие вкусности можно. Алкоголь исключен окончательно», — пояснила она.

22 декабря Mash сообщил, что Алибасову запретили употреблять алкоголь в Новый год из-за язвы желудка после отравления выпитым средством для прочистки труб «Крот». 78-летний продюсер якобы пожаловался медикам на изжогу и сильные боли в животе после приема пищи, после чего ему назначили специальную диету.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Оставившая четверых детей в квартире россиянка попала под следствие

    Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом в российском регионе

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok