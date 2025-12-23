44-летний девственник объяснил причину отсутствия секса

44-летний британец-девственник Киннард объяснил свой статус застенчивостью

Житель Великобритании решился на откровенное интервью, чтобы развеять мифы о людях без интимного опыта. Об этом сообщает UniLad.

44-летний Стивен Киннард решительно отвергает связь своего статуса девственника с какими-либо личностными отклонениями. По его словам, причина ситуации не в отсутствии возможностей, а в его убеждениях и характере. Всю взрослую жизнь британец был очень застенчив, особенно при общении с женщинами. Кроме того, он всегда воспринимал интимную близость как на нечто исключительное.

«Я часто слышу: "Это всего лишь секс. Просто пойди и займись им". Но для меня почему-то это всегда было важно. Это нечто очень личное между двумя людьми. Я всегда хотел сделать этот опыт особенным», — сказал Киннард.

Киннард также подчеркнул, что решение оставаться девственником — это осознанный выбор, а не следствие неудач. Он выразил надежду, что его история поможет другим мужчинам и женщинам, которые чувствуют себя одиноко в похожей ситуации.

