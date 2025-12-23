Реклама

07:01, 23 декабря 2025Ценности

56-летняя супермодель без штанов снялась на крыше

56-летняя супермодель Хелена Кристенсен в откровенном виде снялась на крыше
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @helenachristensen

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенном виде снялась для журнала Telva. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя манекенщица позировала на крыше высотного здания в голубой куртке и розовых шелковых трусах, украшенных кружевами и объемным бантом. Также она предстала в черных капроновых колготках, отказавшись при этом от штанов.

Кроме того, Кристенсен поделилась снимками в юбке длины макси и облегающей майке, сквозь ткань которой просвечивала ее обнаженная грудь. Вдобавок знаменитость показала фото в черном платье без бретелей и с высоким разрезом.

В октябре сообщалось, что Кристенсен в откровенном виде посетила балет в Нью-Йорке. Тогда супермодель выбрала для выхода в свет прозрачное платье, которое было дополнено черными полосами и вырезом на груди.

