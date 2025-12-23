Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:25, 23 декабря 2025Культура

Актер сериала «Ландыши» назвал самое главное в жизни

Звезда «Ландышей» Денис Степанов заявил, что нужно относиться к людям с любовью
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Актер Денис Степанов, известный по роли в сериале «Ландыши», заявил, что не стоит осуждать других людей и оценивать их по сегодняшнему дню. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.ru.

Артист пообщался с журналистами на концерте в честь выхода сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия». По его словам, люди вместе живут на одной планете, так что тратить время на оценку кого-либо — пустое дело.

«Мы все вместе идем, важно смотреть в этом процессе на то, как человек меняется, что с ним происходит. Относиться с изучением и любовью к людям», — заявил Степанов.

Ранее стало известно, что продюсер сериала «Ландыши», посвященного женам военных, ждущим возлюбленных со специальной военной операции (СВО), Юрий Сапронов заявил, что некоторым артистам, сыгравшим в проекте, теперь не дают крупные роли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    В аэропорту Анкары произошел взрыв после вылета пропавшего с радаров самолета

    Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево

    США приготовились к возможному вторжению в Венесуэлу

    Шаляпин оправдался за скандальные слова о женщинах

    Внучка Чарли Чаплина заявила о желании сменить фамилию

    Россиянка поверила мошенникам и осталась без жилья

    Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в изнасиловании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok