Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:57, 23 декабря 2025Наука и техника

Раскрыты сроки выхода важнейшего продукта Apple

9to5Mac: Apple анонсирует умные очки — важнейший проект Тима Кука — в 2026-м
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Apple Vision Pro

Apple Vision Pro. Фото: Christoph Dernbach / dpa / Globallookpress.com

Умные очки, которые называют важнейшим продуктом Apple, выйдут до конца 2026 года. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на инсайдеров, которые называют умные очки самым важным проектом для руководителя Apple Тима Кука. Также источники раскрыли сроки выхода девайса: по их информации, американский IT-гигант должен анонсировать устройство в конце 2026 года.

Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман рассказывал, что глава Apple буквально одержим носимым устройством. «Он хочет создать настоящие очки дополненной реальности — легкие очки, которые пользователь мог бы носить весь день», — отметил автор. «Тиму больше ничего не интересно», — сообщил Гурману знакомый с ситуацией источник в компании.

Авторы 9to5Mac отметили, что очки будут не таким громоздким гаджетом, как представленный в начале 2024 года шлем дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. В Apple полагают, что смарт-очки окажутся таким же удобным и комфортным девайсом, каким в свое время стали умные часы Apple Watch.

Ранее китайский инсайдер Fixed Focus Digital рассказал, что Apple представит iPhone 18 Pro осенью 2026 года. Выход базовой модели iPhone 18 задержат до начала 2027-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Раскрыта причина подорожания электроэнергии в РФ

    Миндич не захотел возвращаться на Украину

    Журналиста-иноагента лишили российского гражданства

    Аршавин назвал лучшего тренера России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok