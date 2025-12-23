Реклама

Арестович предупредил о последствиях в случае победы Зеленского на выборах

Александра Синицына
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если президентские выборы на Украине выиграет Владимир Зеленский, это обернется продолжением конфликта с Россией. О такиз последствиях победы украинского лидера в борьбе за пост президента предупредил бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на YouTube-канале.

«Будет означать продолжение войны с Россией. Потому что у него появятся очень серьезные аргументы против [президента России Владимира] Путина и против [президента США Дональда] Трампа», — пояснил Арестович.

Он выразил мнение, что при таком сценарии Зеленский сможет аргументировать любые свои действия тем, что его поддерживает украинский народ, против воли которого «попереть трудно». Арестович удивился, что власти в Киеве до сих пор не организовали референдум по вопросам о выводе войск из ряда территорий республики и ее вступлении в НАТО, так как они и в этом случае могли бы прикрываться волей народа.

Ранее Арестович заявил, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол в Лондоне Валерий Залужный сможет стать следующим президентом республики, если примет участие в выборах. Однако, по его словам, власти всеми способами препятствуют его выдвижению.

