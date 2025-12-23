Реклама

15:42, 23 декабря 2025Спорт

Аршавин назвал лучшего тренера России

Аршавин назвал Карпина лучшим тренером России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!» назвал лучшего тренера России. Видео доступно на YouTube-канале шоу.

Аршавин назвал лучшим российским тренером Валерия Карпина. «Мы с Губерниевым советовали поставить его вместо Черчесова. Мне из русских тренеров он больше всего симпатичен», — сказал бывший футболист. По его словам, он был удивлен неудачной работой Карпина в московском «Динамо».

Ранее Карпин, возглавляющий сборную России, назвал количество своих рабочих дней в неделю. Специалист признался, что работает как по будням, так и по выходным. «По сути, 7 дней в неделю, понятно, что не 24 часа в сутки, но глобально — так», — заявил Карпин.

17 ноября Карпин объявил с поста главного тренера «Динамо». Он объяснил решение нежеланием совмещать работу в клубе и сборной России.

