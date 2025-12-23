Биолог призвал не спасать лебедей на замерзшем пруду в Подмосковье

Биолог Глазков: Лебеди на замерзающей реке в Подмосковье не нуждаются в спасении

При наличии достаточной кормовой базы лебеди-шипуны в Подмосковье не нуждаются в спасении, а в случае замерзания реки птицы смогут взлететь сами. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Он отметил, что для начала надо понаблюдать за птицей: если она кормится, постоянно опускает голову под воду и вытаскивает какую-то растительность, значит, ей хватает еды. Во-вторых, нужно убедиться, что птица летная. Если птицы не ранены и могут летать, спасать их не надо. Как только водоем начнет покрываться льдом, лебеди улетят.

Глазков также объяснил, что неизвестно, почему птицы остались на водоеме, однако отметил, что лебеди-шипуны часто подолгу не улетают. Ученый также рассказал, что птицы являются вегетарианцами: пока не было снега, они щипали траву, после того, как замерзает земля, они собирают растительную пищу со дна водоемов, до которой могут дотянуться своей длинной шеей.

Ранее появилась информация о двух лебедях, застрявших на реке Воре в Хотьково под Сергиевым Посадом.

В свою очередь, жители Набережных Челнов спасли лебедя с подбитым крылом, который не мог взлететь с замерзавшего пруда в Тукаевском районе.