Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 23 декабря 2025Экономика

Биолог призвал не спасать лебедей на замерзшем пруду в Подмосковье

Биолог Глазков: Лебеди на замерзающей реке в Подмосковье не нуждаются в спасении
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vasilii Smirnov / Russian Look / Globallookpress.com

При наличии достаточной кормовой базы лебеди-шипуны в Подмосковье не нуждаются в спасении, а в случае замерзания реки птицы смогут взлететь сами. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Он отметил, что для начала надо понаблюдать за птицей: если она кормится, постоянно опускает голову под воду и вытаскивает какую-то растительность, значит, ей хватает еды. Во-вторых, нужно убедиться, что птица летная. Если птицы не ранены и могут летать, спасать их не надо. Как только водоем начнет покрываться льдом, лебеди улетят.

Глазков также объяснил, что неизвестно, почему птицы остались на водоеме, однако отметил, что лебеди-шипуны часто подолгу не улетают. Ученый также рассказал, что птицы являются вегетарианцами: пока не было снега, они щипали траву, после того, как замерзает земля, они собирают растительную пищу со дна водоемов, до которой могут дотянуться своей длинной шеей.

Ранее появилась информация о двух лебедях, застрявших на реке Воре в Хотьково под Сергиевым Посадом.

В свою очередь, жители Набережных Челнов спасли лебедя с подбитым крылом, который не мог взлететь с замерзавшего пруда в Тукаевском районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» просят силовиков вмешаться в конфликт со спортсменом Дивничем. Ветеран СВО заявил, что они «унижают сами себя»

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянин воткнул нож в знакомую после ее фразы

    Volvo подала заявку на регистрацию товарных знаков в России

    Биолог призвал не спасать лебедей на замерзшем пруду в Подмосковье

    В ВСУ заявили о заходе российских военных в населенный пункт в Сумской области

    В Европарламенте призвали отказаться о нереалистичных мечт и принять проигрыш Украины

    Вору в законе Рашиду Джамбульскому вынесли еще один приговор

    Лукашенко захотел выставить счет за геноцид

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok