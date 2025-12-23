Реклама

Британские пабы решили не впускать депутатов из правящей партии

Sky News: Около тысячи пабов запретили вход для депутатов-лейбористов
Владельцы около тысячи питейных заведений Великобритании запретили депутатам от правящей Лейбористской партии посещать их пабы из-за повышения налога на коммерческую недвижимость и отказа правительства продлить 40-процентную скидку, введенную в период пандемии. Об этом сообщает Sky News.

«Это губительно для пабов. Пабы не смогут пережить такое повышение цен. Это нерентабельно. Большинство пабов и так едва сводят концы с концами. Если добавить эти огромные повышения, ваша прибыль будет сведена на нет», — рассказал совладелец паба The Barking Cat Марк Эмброуз.

В поддержку владельцев пабов выступил депутат-лейборист Нил Данкан-Джордан от города Пул, который заявил о готовности голосовать против повышения налогов в Палате общин.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон запретил членам правящей партии Великобритании посещать его паб The Farmer's Dog.

    Британские пабы решили не впускать депутатов из правящей партии

