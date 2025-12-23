Реклама

13:31, 23 декабря 2025Из жизни

Дед Мороз рассказал о корпоративах с белочкой

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Главный волшебник страны — Дед Мороз — рассказал, что летом отдыхает на природе со зверями-помощниками. Его слова передает «Пятый канал».

Дед Мороз, который живет в московской усадьбе в Кузьминках, развеял миф, что звери — исключительно его друзья и семья. На самом деле они: белочки, лисички и ежики — его помощники. «Мы с ними часто общаемся, встречаемся, даже иногда устраиваем лесные летние корпоративы, пока никто не видит», — добавил он.

Некоторые думают, что с волшебником также работают снеговики-почтовики, однако это не так. Они в первую очередь подчиняются Снегурочке.

Отдыхает Дед Мороз не только на летних корпоративах. Например, иногда он позволяет себе выпивать в усадьбе. Так, он рассказал, что недавно его финский коллега — Йоулупукки — прислал ему настойку из мандаринов. «Очень вкусно», — признался российский волшебник.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года российский Дед Мороз нанес официальный визит белорусскому коллеге в Минске. Белорусский Дед Мороз признался, что был рад увидеть гостя из Великого Устюга и назвал его братом.

