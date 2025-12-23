Реклама

Из жизни
02:01, 23 декабря 2025Из жизни

Депутат отказалась от места в парламенте ради друга-зоофила

Алиса Дмитриева
Фото: Andrew Milligan / PA Images via Getty Images

В Великобритании депутат от Лейбористской партии отказалась от места в парламенте Шотландии ради дружбы с осужденным извращенцем. О результатах своего расследования сообщает Daily Record.

Пэм Дункан-Глэнси отказалась от участия в следующих выборах и ушла с поста пресс-секретаря по вопросам образования лидера шотландских лейбористов Анаса Сарвара. Это произошло после того, как репортеры Daily Record уличили ее в том, что она не разорвала близкие отношения с опальным депутатом горсовета Глазго Шоном Мортоном.

В 2017 году Мортон был приговорен к 140 часам общественных работ за то, что хранил на своем компьютере материалы сексуального характера с девочками младше 15 лет, а также ролик с актом зоофилии. Дункан-Глэнси и Мортон были друзьями с детства. После скандала Сарвар потребовал, чтобы она разорвала все связи с бывшим депутатом. Однако в декабре Daily Record сообщило, что Дункан-Глэнси поужинала с Мортоном. Женщина призналась в серьезной профессиональной ошибке, однако никак не отреагировала на требование больше не общаться со старым другом.

В итоге Дункан-Глэнси заявила, что снимается с предстоящих выборов, так как не хочет, чтобы ее дружба с Мортоном «послужила отвлекающим фактором для избирателей».

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший политик 14 лет подглядывал с помощью скрытых камер за квартиросъемщицами. Мужчина, входивший в Консервативную партию, устанавливал скрытые камеры в ванных комнатах и спальнях своих домов.

