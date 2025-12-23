Реклама

10:37, 23 декабря 2025Бывший СССР

Тысячи бойцов ВСУ сбежали с поля боя

Mash: 10 тысяч бойцов ВСУ сбежали с поля боя в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с поля боя в Сумской области на фоне наступления Российской армии. Об этом пишет Mash в своем Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

«10 тысяч ВСУшников сбежали с поля боя в блиндажи из-за наступления ВС РФ в Сумской области (...) Группа войск "Север" углубилась примерно на 5,5 километра вглубь региона из-за вымотанных солдат украинской армии», — говорится в сообщении.

Mash также пишет, что власти Сумской области начали эвакуацию мирных жителей вблизи города Сумы. Планируется переоборудовать его под оборонные точки.

Ранее Российские военные отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины в Сумской области с использованием бронетехники. Уточняется, что две штурмовые группы 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ провалили попытку контратаки в Краснопольском районе.

