Интернет и СМИ
07:31, 23 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка съела пачку лакрицы и на восемь часов застряла в туалете

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: namaki / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Liijalollipop рассказала о том, как любовь к малиновой лакрице довела ее до серьезных проблем со здоровьем. По словам девушки, за вечер она съела целую упаковку этой сладости.

«Проснувшись на следующий день, я почувствовала дискомфорт в желудке, но не придавала этому значения, пока не поняла, что меня сейчас вырвет. Когда это произошло, я подумала, что мои беды окончены, но, склонившись над унитазом, я поняла, что начинаю испражняться. Я быстро села, а мой бойфренд принес мне ведро. Картина была ужасающая: из меня вытекала отвратительная жидкая масса, а параллельно меня рвало какой-то жидкостью и желчью», — написала девушка.

Это продолжалось восемь часов подряд, на протяжении которых автор боролась с жидким стулом и рвотой. Каждый раз, когда она вставала с унитаза, чтобы хотя бы просто вымыть руки, ей через мгновение приходилось возвращаться. В итоге окончательное облегчение наступило лишь через пару дней.

Ранее другая пользовательница Reddit съела 12 пирожных и столкнулась с «кремообразными» последствиями в туалете. Она приняла несколько доз препарата от диареи, но даже после этого ей все равно пришлось бегать в туалет каждый час.

