Домохозяйствам США оказалось все труднее сводить концы с концами

Reuters: В США домохозяйства со средним уровнем дохода едва держатся на плаву

Данные, которые должно вскоре опубликовать Министерство торговли США, подтвердят, что в стране сложилась К-образная экономика, в которой чувствуют себя хорошо домохозяйства с высоким уровнем дохода, в то время иные — со средним и низким — едва держатся на плаву. Такой прогноз опубликовало агентство Reuters.

Отмечается, что крупные предприятия смогли пережить последствия пошлин президента США Дональда Трампа, однако этого нельзя сказать о малом бизнесе. По словам профессора экономики Бостонского колледжа Брайана Бетюна, среднестатистическое домохозяйство едва сводит концы с концами с точки зрения реального роста заработной платы.

Торговая политика Трампа обернулась скачком цен на некоторые импортные товары, что создало кризис доступности, который резко снижает рейтинги одобрения действующего главы Белого дома. Кроме того, американцы сталкиваются с ростом коммунальных платежей, поскольку стремительный рост центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений увеличивает спрос на электроэнергию. Также жителям США предстоит резкое повышение взносов на медицинское страхование в 2026 году.

По оценкам экономистов, ВВП США в III квартале, вероятно, вырос на 3,3 процента в годовом исчислении. Во II квартале экономика прибавила 3,8 процента.

В начале ноября появился прогноз, согласно которому технологическим компаниям США грозит мощнейший обвал. В МВФ также полагают, что бум искусственного интеллекта опасен грандиозным крахом из-за слишком оптимистичных ожиданий.