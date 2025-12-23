Реклама

Силовые структуры
12:14, 23 декабря 2025Силовые структуры

Допрос мужчины в новогодней футболке попал на видео ФСБ России

ФСБ показала видео задержания организаторов незаконной миграции в 5 регионах РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео задержания организаторов канала незаконной миграции. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах виден лежащей на полу мужчина с татуировкой на спине. Силовики проверяют вагончик, выбивают кувалдой дверь в квартиру и приказывают лечь всем на пол. Задержанный говорит, что носил приглашения на деловые визы за оплату, на самом деле приезжие работали на маркетплейсах. Другой задержанный в новогодней футболке говорит, что задержан за незаконную миграцию.

Правоохранительные органы взяли с поличным более 20 членов преступной группы, заработавшей на легализации иностранцев 500 миллионов рублей. Они оформляли фиктивные документы гражданам из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. С 2024 года по этой схеме в Россию въехало более двух тысяч мигрантов. Обыски прошли на территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края.

МВД России возбудило уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Задержанных взяли под стражу.

