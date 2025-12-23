Допрос мужчины в новогодней футболке попал на видео ФСБ России

ФСБ показала видео задержания организаторов незаконной миграции в 5 регионах РФ

ФСБ России показала оперативное видео задержания организаторов канала незаконной миграции. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах виден лежащей на полу мужчина с татуировкой на спине. Силовики проверяют вагончик, выбивают кувалдой дверь в квартиру и приказывают лечь всем на пол. Задержанный говорит, что носил приглашения на деловые визы за оплату, на самом деле приезжие работали на маркетплейсах. Другой задержанный в новогодней футболке говорит, что задержан за незаконную миграцию.

Правоохранительные органы взяли с поличным более 20 членов преступной группы, заработавшей на легализации иностранцев 500 миллионов рублей. Они оформляли фиктивные документы гражданам из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. С 2024 года по этой схеме в Россию въехало более двух тысяч мигрантов. Обыски прошли на территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края.

МВД России возбудило уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Задержанных взяли под стражу.

