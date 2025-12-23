Реклама

Экономика
20:48, 23 декабря 2025Экономика

Елочные клещи напугали россиян. Что скрывается в новогодних деревьях?

Роспотребнадзор: Клещи не скрываются в новогодних елях
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Россияне массово пожаловались на клещей, якобы попавших в квартиры вместе с натуральными новогодними елями. В сеть попали кадры, на которых покупатели деревьев запечатлели небольших насекомых темного цвета. Предполагается, что клещи активизировались из-за аномально теплой зимы, однако эксперты усомнились в том, что на кадрах именно опасные паукообразные.

На опубликованных в СМИ фото оказались не клещи

Во вторник, 23 декабря, несколько покупателей натуральных елей из российских городов пожаловались на насекомых, которых обнаружили около принесенного домой дерева. Такие случаи зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Сообщалось, что клещи якобы выходят из спячки из-за теплой, влажной осени и мягкой зимы.

Фото: bear_productions / Shutterstock / Fotodom

По словам энтомолога Александра Каширского, в елях скрывается тля, а не клещи. На это указывает количество конечностей насекомого на фото — их шесть, как у тли, а не восемь, как у клещей. Кроме того, насекомое на кадрах имеет направленные вперед усики, которых не бывает у клещей.

Каширский добавил, что тля питается соком растений, поэтому для нее характерно обитать на деревьях. При этом иксодовые клещи, укус которых опасен для людей, обычно живут в лесной подстилке, поэтому вероятность занести их в дом вместе с деревом крайне мала.

Этимолог отметил, что тля не опасна для здоровья человека и не может долго выживать в условиях квартиры.

Они специализируются на питании хвойными видами, а не на тех растениях, которые обычно выращиваются в домах. В теплой квартире такие насекомые быстро погибают из-за слишком сухого для них воздуха, поскольку их нежный покров тела чувствителен к влажности, и в сухом климате тля просто высыхает

Александр КаширскийЭтимолог

Информацию о том, что на елях могут быть клещи, также опровергли в Роспотребнадзоре. В ведомстве заявили, что паукообразные в холодное время года впадают в спячку и зимуют в лесной подстилке, пространстве под опавшими листьями или верхнем слое почвы. Даже летом они не поднимаются на деревья, а при необходимости прячутся только в рыхлой коре старых елей близко к земле.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что за все время наблюдений не было зафиксировано ни одного случая укуса клещами, которые попали в квартиру вместе с новогодней елкой. Это подтвердили в Депздраве.

В натуральной ели могут скрываться и другие вредители

При это эксперты допускают, что на распространившихся по сети фото может быть не тля. Профессор Санкт-Петербургского Лесотехнического Университета, доктор биологических наук, президент Русского энтомологического общества Андрей Селиховкин согласился, что клещи не обитают на елках, поэтому квартиры россиян атаковывают не они. Вместе с тем он отметил, что насекомое, о котором идет речь, больше напоминает таракана.

возможно, кладка попала в магазине, где покупали ель, и тараканчики вылупились уже дома в тепле. Обидный, конечно, «сюрприз», но все же не опасный для здоровья

Андрей СелиховкинПрофессор Санкт-Петербургского Лесотехнического Университета

Ученый добавил, что елки также могут населять паутинные клещи, которые поражают домашние растения, еловая или ложная щитовка. Однако здоровью человека они не угрожают и чаще всего обитают в лесу на диких деревьях. Если же ель была куплена в официальном питомнике, то его должны были обработать аккарицидами, инсектицидами и фитофагами, помогающими избавиться от вредителей.

