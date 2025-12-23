Европейских лидеров сравнили с Санта Клаусом

RT опубликовал сатирическую песню в честь празднования Рождества в Европе

Издание Russia Today опубликовало сатирическое поздравление с католическим Рождеством, адресованное европейской аудитории. Ролик появился в Telegram-канале RT.

Видео посвящено тому, как лидеры в европейских странах оправдывают все проблемы в государствах, которыми управляют.

«Мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает их слепо верить только в Санту», — гласит текст публикации.

Ранее стало известно, что пользователи сети раскритиковали образ Санта Клауса в рекламе бельевого бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. На нем предстал Санта Клаус в костюме бежевого цвета.