Европейских лидеров сравнили с Санта Клаусом

Издание Russia Today опубликовало сатирическое поздравление с католическим Рождеством, адресованное европейской аудитории. Ролик появился в Telegram-канале RT.
Видео посвящено тому, как лидеры в европейских странах оправдывают все проблемы в государствах, которыми управляют.
«Мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает их слепо верить только в Санту», — гласит текст публикации.
Ранее стало известно, что пользователи сети раскритиковали образ Санта Клауса в рекламе бельевого бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. На нем предстал Санта Клаус в костюме бежевого цвета.