Силовые структуры
Следствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 23 декабря 2025Силовые структуры

Европейский гашиш на 400 миллионов рублей приехал в Россию и попал на видео

ФТС: В России изъяли 135 кг гашиша на 400 млн рублей в грузовике из ЕС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Российские таможенники совместно с оперативниками ФСБ и МВД задержали контрабанду с гашишем стоимостью на «черном» рынке 400 миллионов рублей. Оперативное видео с изъятым наркотиком предоставили «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

На кадрах один из задержанных показывает тайник в фуре, где были спрятаны 135 килограммов гашиша, привезенного из страны Евросоюза (ЕС). На стоянке несколько мужчин пытаются скрыться, но их кладут на землю.

Канал контрабанды, организованный транснациональной преступной группой, был перекрыт при взаимодействии с Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь, так как через ее территорию шел транзитом грузовик с наркотиком.

Задержаны восемь членов наркосиндиката из числа граждан России и Белоруссии: рядовые исполнители, пособники и получатели. В их отношении возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Амурской области суд приговорил к пяти годам колонии особого режима местного жителя за нарколабораторию в гараже.

