08:36, 23 декабря 2025

Глава МИД Германии назвал условия территориальных уступок Украины

Вадефуль: Условие территориальных уступок Украины — гарантии безопасности
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина может быть готова пойти на уступки – в том числе на потенциальные территориальные – только в том случае, если они будут сопровождаться твердыми обязательствами в области безопасности со стороны Запада, прежде всего США. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Handelsblatt.

«Это, естественно, означает приверженность и искреннюю готовность со стороны тех, кто дает обещания, поддержать Украину в случае повторного вторжения России», — подчеркнул глава МИД.

Вадефуль указал, что европейские страны подробно обсудят свой вклад после достижения соглашения о прекращении огня и после того, «как увидим, что Россия действительно готова серьезно рассмотреть вопрос о мире».

16 декабря газета The Washington Post писала о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять условия мирного плана Трампа из-за уязвимого положения внутри страны и продолжающихся ударов Вооруженных сил (ВС) России по энергоинфраструктуре. Как заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник, Киев «как никогда серьезно» настроен на мирное соглашение. Однако WP также отмечает, что территориальные уступки России, включая вывод войск с территории Донбасса, по прежнему являются неприемлемыми для Украины.

По данным Politico, администрация Трампа требует от Украины уступить территории ради гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Североатлантического договора. Как пишут журналисты, предложение Белого дома стало «самым сильным и явным» обязательством в отношении Киева за последние месяцы.

