«Хотите гарантии — уходите с Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

Политолог Суслов: США напрямую связывают гарантии Киеву с уступками России

Администрация президента США Дональда Трампа напрямую связывает предоставление гарантий безопасности Киеву с территориальными уступками России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Итоги переговоров в Берлине 14 и 15 декабря фактически сводятся к следующему: «Хотите гарантии безопасности — уходите с Донбасса» Дмитрий Суслов заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

16 декабря газета The Washington Post писала о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять условия мирного плана Трампа из-за уязвимого положения внутри страны и продолжающихся ударов Вооруженных сил (ВС) России по энергоинфраструктуре. Как заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник, Киев «как никогда серьезно» настроен на мирное соглашение. Однако WP также отмечает, что территориальные уступки России, включая вывод войск с территории Донбасса, по прежнему являются неприемлемыми для Украины.

США выдвинули Украине ультиматум по мирному плану

По данным Politico, администрация Трампа требует от Украины уступить территории ради гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Североатлантического договора. Как пишут журналисты, предложение Белого дома стало «самым сильным и явным» обязательством в отношении Киева за последние месяцы.

При этом Киев должен принять решение до 25 декабря, иначе последующие условия будут менее выгодными для украинской стороны. Как утверждает The Telegraph, Белый дом дал понять, что предложение «не будет на столе переговоров вечно»

Премьер-министр Польши Дональд Туск косвенно подтвердил информацию и назвал территориальные уступки Украины условием США для урегулирования противостояния. По его словам, подход Белого дома не предполагает одностороннего предоставления гарантий.

Как полагает Дмитрий Суслов, позиция Вашингтона является фактическим ультиматумом, сформулированным с учетом позиции России по урегулированию конфликта на Украине. По мнению политолога, Киев фактически оказался перед выбором между согласием с условиями администрации Трампа и отказом Белого дома от дальнейшей военной помощи.

Украина либо соглашается с выводом войск из Донбасса, либо она берет все риски не только на себя, но и на Европу Дмитрий Суслов заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Фото: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / Pool / Reuters

Чем руководствуются США?

По мнению Дмитрия Суслова, ключевым мотивом ультиматума является желание администрации Трампа достичь значимых внешнеполитических успехов к концу 2025 года. Американист предположил, что неудача Белого дома в урегулировании конфликта на Украине может напрямую повлиять на возможное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре 2026 года.

Администрация Трампа отчаянно нуждается в каких-либо успехах. И, конечно, принятие сделки по Украине — это, пожалуй, главный внешнеполитический успех, которого они могут сейчас добиться Дмитрий Суслов заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Политолог добавил, что Белый дом ведет речь не об окончательном урегулировании конфликта на Украине в срок до 25 декабря, а только о согласии Киева с выдвинутыми условиями. По его мнению, Вашингтон исходит из неизбежности вывода войск из Донбасса для Киева в условиях неминуемого военного поражения.

Это требование будет самоубийственным для Зеленского, но его судьба администрацию Трампа интересует в последнюю очередь Дмитрий Суслов заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

С этой позицией согласен и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его мнению, уже в начале 2026 года администрация Трампа рискует вступить в конфликт с Конгрессом по внутриполитическим вопросам, что повлияет на перспективы республиканцев в предстоящей избирательной кампании.

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Как на решение Киева повлияет Европа?

Как заявили источники The Telegraph, предложенное США условие является «платиновым стандартом» по урегулированию конфликта на Украине. По словам собеседников издания, страны Европы и Киев остались довольны предложениями администрации Трампа.

Однако, по данным Le Monde, Франция потребовала гарантий безопасности для Украины до территориальных переговоров. Как заявил изданию источник, близкий к французскому президенту Эммануэлю Макрону, Париж хочет «надежных гарантий» безопасности для Киева.

Мы добились прогресса в вопросе гарантий безопасности, опираясь на работу, проделанную «коалицией желающих», благодаря уточнению условий американской поддержки анонимный высокопоставленный французский чиновник в комментарии агентству AFP

Как заявил Дмитрий Суслов, итоги саммита глав государств Европейского союза 18-19 декабря, на котором будет приниматься решение о конфискации российских активов, станут ключевым фактором в принятии решения Киевом. Политолог добавил, что успех идеи «репарационного кредита» повлияет на желание Украины и Запада вести боевые действия до промежуточных выборов в Конгресс США.

Европейцы будут убеждать Зеленского, что они справятся, они профинансируют, и на те деньги, которые Европа сворует у России, они еще смогут вести войну какое-то время Дмитрий Суслов заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Фото: Miguel Medina / Pool / Reuters

Какое решение примет Киев?

16 декабря Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Берлине 14 и 15 декабря Украина и США не обсуждали сроки действия гарантий безопасности. При этом он добавил, что из последней редакции мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты».

Будет встреча с Украиной в Соединенных Штатах Америки на уровне переговорных групп. Я думаю, что в ближайшие дни, может, в выходные, может, немножечко позже Владимир Зеленский президент Украины

Станислав Ткаченко скептически оценил вероятность согласия Украины на условия США по урегулированию конфликта. Политолог подчеркнул, что Киев полностью зависит в принятии решений от лидеров стран Евросоюза.

Евросоюз считает, что пока нет повода паниковать и торопиться. Пока украинская армия держится, можно вести торг по поводу улучшения условий сделки Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

В свою очередь, Дмитрий Суслов предположил согласие Киева на ультиматум администрации Трампа в случае провала проекта «репарационного кредита».